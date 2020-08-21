Пекин, , 20:03 — REGNUM В Китае подведены итоги развития рынка технологий. В первом полугодии текущего года общая сумма сделок в этой сфере превысила 770 млрд юаней (около 111,6 млрд долларов), увеличившись в годовом исчислении на 6,5%. Об этом 21 августа сообщает Синьхуасо ссылкой на данные, обнародованные Министерством науки и технологий КНР.

Больше всего по этим сведениям заключено контрактов на технологические услуги; также существенно вырос объем сделок по разработке технологий. Сразу на 30% возрос объем контрактов государственных НИИ. Сообщается, что почти 40% всего объема рынка связаны с правами интеллектуальной собственности, что подтверждает серьезное внимание к этой теме со стороны органов власти и планирования.