Пекин, , 19:57 — REGNUM Китай продвигается к укреплению сотрудничества со странами объединения АСЕАН с помощью своей южной автономии — Гуанси-Чэжуанского автономного района (ГЧАР). В Пекине объявлено о предстоящем совместном создании ими Центра цифровой торговли Китай-АСЕАН с центром в Наньине, постоянном месте проведения одноименной ярмарки, сообщает 21 августа Синьхуа.

Создаваемый центр с креативными цифровыми площадками и офисными зданиями будет работать в режиме инновационного технопарка развития цифровой экономики, который будет заниматься большими данными, Интернетом вещей и другими проектами. В планах также создание информационного портала Китай-АСЕАН.

Центр будет построен в два этапа, на первом из которых, завершаемым к концу 2021 года, в проект будет вложено 5 млрд юаней (около 724 млн долларов). Это позволит разместить в нем примерно 4 тыс. совместных предприятий и фирм. На втором этапе, в 2022—2025 годах, инвестиции составят еще около 20 млрд юаней; в центре планируется сконцентрировать около 10 тыс. субъектов цифровой экономики.

По оценке председателям Гуансийского комитета содействия развитию международной торговли Ли Чангуаня, новый центр позволит КНР и странам АСЕАН лучше дополнять друг друга на международных рынках.