Екатеринбург, , 18:18 — REGNUM Компания «УГМК-Застройщик» стала лучшей строительной компанией Свердловской области и вошла в ТОП-20 лучших девелоперов страны по потребительским качествам объектов. Таковы результаты нового общероссийского рейтинга, впервые представленного профессиональным порталом «Единый ресурс застройщика» (ЕРЗ.РФ) и Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА).

Технология подготовки рейтинга имеет отличия от ставших уже традиционными рейтингов от ЕРЗ. РФ «ТОП ЖК России» и «ТОП ЖК в Свердловской области» (где первое место, по данным на 1 августа, занимает ЖК бизнес-класса «Макаровский», а 10-е и 3-е места соответственно — ЖК бизнес-класса «Нагорный»). Однако на этот раз в нем смогли принять участие только крупные застройщики, имеющие на момент составления рейтинга не менее трех ЖК или объемы текущего строительства не менее 20 тыс. кв. м. Каждый ЖК оценивается по 106 параметрам, отражающим его потребительские свойства: наличие паркинга, инфраструктура дворов, инженерные решения в квартирах и многое другое. Однако средний балл по застройщику считался как средневзвешенный балл по всем его объектам, и оценка отдельных ЖК или сами по себе объемы строительства не влияли на позицию участника в ТОП-листе.

«Мы возводим действительно качественное, современное жилье, с соблюдением всех графиков; на этом строится наша репутация. Но для нас крайне важна оценка потребителя, это помогает стать лучше. Подобные рейтинги в целом нужны рынку. В них принимают участие высокопрофессиональные эксперты, детально разработаны критерии, а результаты всегда находятся в открытом доступе и дают покупателю квартиры реальное представление о лучших ЖК на рынке. Для застройщиков повышение позиций в рейтингах означает реальную работу по улучшению своих объектов; таким образом растет качество предложения на рынке», — отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Справочная информация:

Компания «УГМК-Застройщик» возводит в Екатеринбурге три крупных проекта бизнес-, элит‑ и комфорт-плюс классов: ЖК «Нагорный», ЖК «Макаровский» и жилой район «Изумрудный бор», который является одной из самых крупных строек региона. Строительство компания ведет с применением единых стандартов качества и развития инфраструктуры — в каждом ЖК жителей ждут комфортные квартиры с кирпичными стенами и современными инженерными системами, цветущие дворы без машин, подземные и надземные парковки, детские игровые площадки с экологически чистым покрытием, воркаут и лаунж-зоны, фитнес-клуб с бассейном, школы, детские сады и прочие условия для достойной жизни.