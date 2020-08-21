Москва, , 18:07 — REGNUM Отмена налога является нужной, потому что сейчас его фактически платят все, вне зависимости от того, пользуются граждане автомобилем или нет, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа сообщила пресс-служба ОП РФ.

«С одной стороны, отмена налога является нужной, потому что сейчас его фактически платят все, вне зависимости от того, пользуются граждане автомобилем или нет, — сказала Агре, комментируя новость о том, что в Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога. — Если проанализировать международную практику, то суть такого налога заключается в том, что чем больше ты используешь автомобиль, тем больше ты платишь. В противном случае можно приобрести автомобиль, поставить его в гараж, а налог придется платить такой же, как если бы транспортное средство использовалось каждый день».

С другой стороны, как пояснила Агре, нельзя не сказать о макроэкономическом моменте.

«Транспортный налог — это внушительная цифра в бюджете страны, в том числе региональном. Нужно понимать, что если мы сейчас его отменим, то неясно, каким образом эта сумма будет компенсироваться, учитывая сегодняшнее сложное экономическое состояние», — подчеркнула она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что отмена транспортного налога является справедливой мерой, поскольку люди не должны платить за то, чем не пользуются.

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