Москва, , 18:06 — REGNUM В таких российских округах, как ЦФО, СЗФО, практически нет регионов с серьезным сокращением заработных плат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец.

«В тех регионах, где в наибольшей степени присутствует крупный бизнес, никакого падения среднемесячных начисленных заработных плат не наблюдается. Более того, есть незначительный рост, связанный с сезонностью, выплатой отпускных, полугодовых премиальных, государственной поддержки некоторых сфер, — сказала она. — В таких округах, как ЦФО, СЗФО, практически нет регионов с серьезным сокращением заработных плат. Но внутри регионов есть те области, где наблюдается падение заработных плат, но не такое значительное, как ожидалось. Все потому, что в малом и среднем бизнесе велика доля «серых» выплат, и официально практически ничего не изменилось, так как фирмы продолжали выплачивать официальную минимальную заработную плату, а все неофициальные выплаты прекратили».

Как подчеркнула экономист, многие регионы отмечают, что из 100% обратившихся в службы занятости до 40% пришли из «теневого» сектора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, среднемесячная номинальная заработная плата в июне, по оценке Росстата, составила 52 123 рубля, что на 3,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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