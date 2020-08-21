Москва, 21 августа 2020, 18:03 — REGNUM Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, в наибольшей степени повлиял на малый и средний бизнес, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец. Об этом она заявила 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным Росстата, рост средней зарплаты в России за год составил 3,8%.
Как подчеркнула эксперт, кризис, связанный с пандемией, в наибольшей степени повлиял на малый и средний бизнес, и наибольшее падение занятости и уровня доходов происходило именно там.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальная начисленная заработная плата в России в июне 2020 года выросла на 2,6%.
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