Чебоксары, , 17:44 — REGNUM В Чувашии в 2020 году начнут реализовывать концепцию развития хмелеводства, рассчитанную на период до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Цель концепции развития хмелеводства в республике — увеличение производства и переработки товарного хмеля, расширение рынков его сбыта, повышение уровня жизни сельчан за счёт трудоустройства и увеличения доходов аграриев на основе развития хмелеводства.

Власти констатируют, что за последнее десятилетие в Чувашии были значительно сокращены площади хмельников, так как в республике выращиваются сорта ароматического типа (3,5−8% альфа-кислот), а то время как на рынке главенствовали зарубежные поставщики хмеля с высоким содержанием альфа-кислот (до 15−18%).

«В настоящее время ситуация на мировом рынке хмеля и хмелепродуктов меняется в сторону увеличения спроса на ароматические сорта, в том числе производимые в Чувашской Республике… Чувашская Республика, несмотря на происходящие в хмелеводстве изменения, продолжает оставаться основным хмелепроизводящим регионом России. Более 90% валового сбора хмеля в России приходится на Чувашию», — говорится, в частности, в документе.

В числе основных направлений хмелеводства — ремонт, реконструкция и строительство хмелевых шпалер (всего в республике есть 370,7 га хмелешпалер на железобетонных опорах, однако значительная их часть не используется), развитие переработки, кадровая подготовка, оказание государственной поддержки.

Власти рассчитывают, что в результате реализации концепции к 2025 году площади под сортовыми насаждениями хмеля возрастут со 112 до 162 гектаров, в отрасли будет дополнительно создано 130 новых рабочих мест и в целом занятость в хмелеводстве составит 380 человек.

«За 2017−2019 годы расчетная численность работающих в хмелеводстве (рабочие на плантациях, трактористы, машинисты хмелеуборочно-сушильных комплексов) была на уровне 250 человек», — говорится в документе.

Также планируется изготовить три хмелеуборочно-сушильных комплекса, которые позволят увеличить площади хмеленасаждений на 45−50 га.