Москва, , 17:43 — REGNUM Рост мировых цен на энергоносители автоматически ограничивает возможность использовать средства Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Солянникова.

«Бюджетный кодекс РФ гласит, что средства ФНБ можно использовать на покрытие дефицита федерального бюджета, но в размере, не превышающем абсолютный размер недополученных нефтегазовых доходов в текущем финансовом году. То есть рост мировых цен на энергоносители автоматически ограничивает возможность использовать средства этого фонда для финансирования дефицита бюджета, — сказала экономист. — Реальным источником роста доходов федерального бюджета может стать повышение эффективности управления государственными финансовыми активами, в частности дивидендной политики государства и управления временно свободными бюджетными средствами на счетах Федерального казначейства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внутренние государственные заимствования назвали оптимальным источником для финансирования дефицита федерального бюджета России.

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