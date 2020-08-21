Боровск, Калужская область, 21 августа 2020, 17:49 — REGNUM Порядка 180 млн рублей намерена инвестировать в строительство своего завода на территории боровской площадки особой экономической зоны «Калуга» ООО «Евроклима РУС Продашн». Об этом 21 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области
На будущем объекте ООО «Евроклима РУС Продашн» планирует разместить высокотехнологичное предприятие по производству систем обработки и кондиционирования воздуха. В качестве сырьевой базы инвестором будут задействованы ресурсы местных производителей. Потенциальными потребителями продукции станут компании и предприятия, имеющие отношение к возведению строительных объектов любого назначения (проектировщики, девелоперы, генподрядчики). Продукция по качественным и эксплуатационным характеристикам не будет уступать иностранным аналогам, но при этом её стоимость будет на уровне отечественных производителей.
Планируемая дата запуска нового производства — январь 2022 года. Количество создаваемых рабочих мест — 67. Компания «Евроклима РУС Продашн» стала десятым резидентом боровской площадки ОЭЗ «Калуга».
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