Москва, , 17:15 — REGNUM Внутренние государственные заимствования — это оптимальный источник для финансирования дефицита федерального бюджета России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала новость о том, что объем привлечения внутренних госзаимствований в 2020 году может достичь 4,1 трлн рублей.

«Такие меры оправданы, так как без реализации комплекса мер государственной финансовой поддержки бизнеса и населения воздействие последствий пандемии COVID-19 будет намного разрушительнее для национальной экономики и уровня жизни граждан, — сказала экономист. — У России сейчас ограничен доступ к ресурсам на внешних финансовых рынках, и поэтому в условия снижения ключевой ставки ЦБ РФ внутренние государственные заимствования становятся оптимальным источником финансирования дефицита федерального бюджета».

Как пояснила Солянникова, такие заимствования позволяют финансировать общегосударственные потребности и исполнять платежные обязательства с минимальными затратами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что возможности России делать заимствования на внешних финансовых рынках сильно ограничены, в том числе из-за санкций, и потому приходится переориентироваться на внутренний долговой рынок.

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