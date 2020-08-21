Москва, 21 августа 2020, 16:59 — REGNUM Курс доллара на торгах в пятницу, 21 августа, превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
В ходе торгов доллар рос более чем на 1 рубль 20 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигал 75,01 рубля.
В последний раз курс американской валюты находился на такой отметке в мае 2020 года.
Ранее сегодня курс евро на московской бирже впервые с марта превысил 88 рублей.
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