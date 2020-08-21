Калуга, , 16:21 — REGNUM 21 августа в Калуге открылась выставка-ярмарка «Калужское гостеприимство». Свои товары демонстрировали калужские фермеры и предприятия. Жители областного центра могли продегустировать и приобрести: мясо, молоко, хлеб, кондитерские изделия, мёд и многое другое.

Открылась выставка-ярмарка «Калужское гостеприимство» Пресс-служба Городской думы Калуги

Ярмарку посетил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава Калуги ознакомился с продукцией, которую калужане предлагают своим землякам и жителям других регионов, и пообщался с производителями.

Открылась выставка-ярмарка «Калужское гостеприимство» Пресс-служба Городской думы Калуги

«Радует, что с каждым годом растёт количество и качество продукции, выпущенной калужскими производителями, — отметил Александр Иванов. — Это свидетельствует об успешном развитии сельского хозяйства города и региона, росте предпринимательской активности. На ярмарке для калужан и гостей города представлен широкий ассортимент высококачественных товаров».