Москва, , 16:17 — REGNUM Курс евро на торгах в пятницу, 21 августа, превысил 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

По состоянию на 15:57 мск, евро подорожал на 45 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 88,01 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился выше отметки в 88 рублей в конце марта 2020 года.

Тем временем доллар подорожал более чем на 91 копейку — до 74,70 рубля.

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