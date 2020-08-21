Тюмень, , 16:16 — REGNUM В Тюмени генеральный директор фирмы по добыче золота подозревается в сокрытии налогов на 52 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что в 2015—2017 годах задолженность золотодобывающего предприятия по налогам и сборам в бюджет государства составила около 52 млн рублей. Налоговая приостановила операции по расчётным счетам фирмы и выставила инкассовые поручения по взысканию долга. Чтобы обойти выплату долга, подозреваемый договорился с фирмой-партнёром о проведении финансов через контрагента. Таким образом, были скрыты 33 млн рублей, которые подлежали взысканию в пользу государства.

В отношении генерального директора золотодобывающей фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов»).

На данный момент изъяты финансовые документы, которые будут исследованы в ходе экономической экспертизы. Также проводятся другие следственные действия.