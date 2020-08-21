Москва, , 15:54 — REGNUM Сбербанк направит на выплаты дивидендов за 2019 год 422,4 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли. Такую рекомендацию дал наблюдательный совет финансовой организации. Об этом сегодня, 21 августа, в ходе онлайн пресс-конференции сообщил глава госбанка Герман Греф.

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Он напомним, что решение о выплате дивидендов в таком объёме было принято на наблюдательном совете в июне. Теперь это решение было поддержано.

«И за всю историю Сбербанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды», — подчеркнул Греф.

По его словам, за всю историю корпоративного рынка России «ни одна компания ни в один из годов не выплачивала столь высокие дивиденды». Греф уточнил, что дивиденды получат в том числе 500 тыс. акционеров.

Также глава госбанка рассчитывает на сохранение выплат дивидендов Сбербанка в размере 50% и в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета на 7,29%. Эта сумма составила 870,1 млрд рублей. Банк показал уверенный рост кредитного портфеля в реальном выражении на 6,8%. Средства физических лиц выросли на 6,6%, при этом их стоимость заметно снизилась.

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