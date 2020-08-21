Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отчитался о доходах за 2019 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте городской администрации, годовой доход составил немногим меньше, чем у донского губернатора Василия Голубева, передаёт ИА REGNUM.

Так, согласно декларации, ростовский сити-менеджер заработал 7 млн 713 тыс. 822,71 рубля. Для сравнения: доход губернатора Ростовской области за 2019 год составил 8 млн 55 тыс. 570,55 рубля.

У Логвиненко в собственности нет ни недвижимости, ни транспорта. В пользовании у градоначальника и трёх его несовершеннолетних детей находятся жилой дом площадью 369,3 кв. метра и земельный участок 623 кв. метра.