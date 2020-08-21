Тамбов, , 15:32 — REGNUM Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписали пятилетнюю программу газификации региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В режиме видеоконференцсвязи прошло обсуждение программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области Tambov.gov.ru

В 2020 году завершается действующая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области. Сегодня, 21 августа, в режиме видеоконференцсвязи прошло обсуждение программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021—2025 годов. В нем приняли участие губернатор Александр Никитин и глава Газпрома Алексей Миллер. Состоялось подписание этого документа.

«Была проделана большая работа. Это миллиарды инвестиций, сотни километров межпоселковых, внутрипоселковых газопроводов, перевод топочных и котельных на природный газ, газификация домовладений, объектов социального значения. И, что не менее важно, создание инфраструктуры, необходимой для объектов агропромышленного комплекса. Без содействия со стороны Газпрома такого объема инвестиций в сфере АПК Тамбовская область за последнее время не смогла бы достигнуть. Огромное спасибо от меня, от тамбовчан, от стратегических инвесторов, которые работают в Тамбовской области», — сказал Александр Никитин.

Алексей Миллер отметил, что 82% общего уровня газификации Тамбовской области — хороший результат, который значительно выше, чем в среднем по стране.

«Это говорит о том, что и Газпром, и администрация Тамбовской области работали слаженно, и наша работа, действительно, была конструктивной», — сказал Алексей Миллер.

В новой программе основное внимание будет уделено газификации сельской местности, которая не только улучшит качество жизни селян, но и даст значительный толчок дальнейшему развитию аграрно-промышленного комплекса региона. На него приходится более пятой части в структуре газопотребления в Тамбовской области.

Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021—2025 годы включает в себя, в том числе, 13 переходящих объектов программы 2016−2020 годов. Один из них (газопровод высокого давления от АГРС «Котовск» до южной части Тамбова с отводами до индустриального парка и поселка Строитель Тамбовского района) находится в стадии начала строительства.

Также в программу включены техническое перевооружение ГРС Жердевка и строительство четырех газопроводов к объектам АПК. Это газопровод к площадке откорма ООО «Тамбовский бройлер» в Токаревском районе, к убойному и мясоперерабатывающему цеху, цеху утилизации ООО «Тамбовский бекон» в Тамбовском районе, к площадкам откорма ООО «Тамбовская индейка» в Первомайском районе.

В предстоящую пятилетнюю программу также включена газификация 17 населенных пунктов региона. Общий объем запланированных инвестиций компании и региона на газификацию Тамбовской области оценивается в 2,4 млрд рублей.

Алексей Миллер отметил, что Газпром — это социально ответственная компания. В этом году в рамках программы «Газпром — детям» будет закончено строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря в поселке Караул Инжавинского района. А в 2021-м начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Бокино Тамбовского района.