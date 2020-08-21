Москва, , 15:32 — REGNUM По итогам июля 2020 года в России на 13% выросли продажи автомобилей премиум-класса. Об этом 21 августа сообщает агентство «Автостат».

В прошлом месяце на российском авторынке было продано 14,6 тыс. новых премиальных авто.

Журналисты агентства составили марочный рейтинг таких машин. Первое место в этом списке занимает немецкий бренд BMW, чьи продажи в июле 2020 года выросли на 21%, до 4236 экземпляров.

Вторая строчка также принадлежит немецкой марке Mercedes-Benz. За прошлый месяц было продано 3902 премиальных авто Mercedes-Benz. Рост продаж этого бреда составил 21%.

Замыкают тройку лидеров автомобили японской компании Lexus. В России за июль было продано 2265 таких авто — на 19% больше, чем год назад.

Четвертое и пятое места занимают соответственно Audi (1206 шт.; — 4%) и Volvo (853 шт.; +15%).

Далее идут: Porsche (731 ед.; +42%), Land Rover (385 ед.; — 42%), Mini (247 ед.; — 11%) и Infiniti (222 ед.; — 26%). А вот у остальных премиальных брендов, которые представлены на российском авторынке, продажи в июле составили менее 200 авто.

Напомним, рейтинг самых продаваемых в России минивэнов по итогам июля 2020 года возглавил Lada Largus.

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