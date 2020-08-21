Киев, , 15:23 — REGNUM 300 млрд гривен бюджетного дефицита — это цифра «умеренная и абсолютно посильная» для экономики Украины, заявил 21 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью «Укринформу».

Шмыгаль отметил, что в правительстве Украины «четко понимают» источники покрытия такого дефицита. Это налоговые поступления, дивиденды от государственных предприятий, а также займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках.

«Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП… Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами, и она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10−14%», — подчеркнул он.

Шмыгаль заявил, что никакой «дыры» или «кассовых разрывов» в госбюджете нет, и сейчас страна стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом.

ИА REGNUM напоминает, что изначально дефицит госбюджета Украины составлял 98 млрд грн, но после начала кризиса, вызванного коронавирусом, по предложению правительства Рада одобрила рост дефицита до 300 млн гривен.