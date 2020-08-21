Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Предложение Союза потребителей РФ неразумно с точки зрения экономики и некрасиво по отношению к пенсионерам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 21 августа, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя высказывания Петра Шелища.

Как сообщалось ранее, глава Союза потребителей предложил продавать квартиры одиноких пенсионеров в ипотеку молодым семьям (многие из которых сейчас не могут позволить себе «обычную» ипотеку), что, по мысли Шелища, должно улучшить ситуацию как для семей (которые получат квартиры), так и для пенсионеров (которые в непростой финансовой ситуации получат дополнительные средства).

« Это очередная попытка смешать твердое с круглым. Если у молодых семей нет возможности зарабатывать достаточно, чтобы взять ипотеку, так дайте им эту возможность. Для этого нужно, чтобы росла экономика. Или тогда давайте открывать накопительные программы по закупке черной икры. На нее тоже не всем хватает.

Власти ищут там, где светло, а не там, где потеряли. Что касается пенсионеров, то это социальный вопрос. И данное предложение звучит для них унизительно. Почему они должны договариваться своей квартире с теми, кто будет в ней жить после их смерти, и, получается, заинтересовывать кого-то в своей скорейшей смерти?