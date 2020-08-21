Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Так называемые «нулевые чтения» проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов начнутся в Бюджетно-финансовом комитете городского Законодательного собрания в первых числах сентября. А в октябре проект регионального закона о бюджете будет внесен на рассмотрение правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 21 августа в комитете финансов Петербурга.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время, начиная с 17 августа, в комитете проходят встречи с главными распорядителями бюджетных средств — комитетами, администрациями районов и инспекциями. Всего до 28 августа запланировано провести 60 совещаний по формированию расходной и доходной части казны.

«В текущей непростой экономической ситуации крайне важно четко расставить приоритеты. В бюджет должны быть включены только те расходы, которые дадут наилучший результат с точки зрения достижения целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга», — пояснил цель совещаний председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Напомним, 27 ноября 2019 года в Законодательном собрании Санкт-Петербурга был закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год: доходы — 674 959 млн руб.;расходы — 727 723 млн руб.;дефицит бюджета — 52 763 млн рублей.