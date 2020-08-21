Токио, , 14:40 — REGNUM В июле 2020 года Японию посетили 3800 человек, что на 99,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национальной туристической организации Японии (JNTO).

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Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце страну Восходящего солнца посетили 300 граждан Южной Кореи, 800 граждан Китая, 600 граждан Вьетнама и 400 граждан США.

Отмечается, что в апреле страну Восходящего солнца посетили 2 917 человек, в мае — 1 663 человек, в июне — 2600.

В период с января по июль Японию посетили 3,95 млн иностранцев, 79,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время в Японии выявлено более 59,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали 1,1 тыс. человек.