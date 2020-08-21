Уфа, , 14:35 — REGNUM Программу по развитию торгово-ярмарочной деятельности в нескольких городах Башкирии разработали в регионе. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на «Сельском часе» в правительстве региона.

По словам чиновников, программа подразумевает создание единого формата работы рынков в Нефтекамске, Стерлитамаке, Уфе, Октябрьском, а также Салавате.

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение сделать её более доступной для сельхозпроизводителей, особенно это качается местных частных хозяйств и фермеров.

По его словам, данная программа принимается для комфортной торговли сельчан своей продукцией на рынках, чтобы можно было обходить перекупщиков.

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