Скопье, , 21:23 — REGNUM Гражданам Северной Македонии 19 августа начали возвращать НДС (налог на добавленную стоимость) за апрель, май и июнь.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, к настоящему моменту на счета 140 тысяч граждан уже переведено 167 миллионов денаров (это почти 240 миллионов рублей).

В рамках программы «Мой НДС» граждане, зарегистрированные на портале электронного налогообложения и просканировавшие свои налоговые отчеты, получают обратно 15% от НДС. С начала июля уже 305 тысяч граждан Македонии просканировали налоговые отчетности на сумму 21,4 миллиарда денаров или 350 миллионов евро. 5,44 миллиона евро будут возвращены гражданам.

Отчет о всех операциях направляется министерством финансов в казну.

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