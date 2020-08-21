Москва, , 14:30 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2020 года парк всей автомобильной техники на территории России составил порядка 53 млн единиц. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным журналистов агентства, на долю легковых машин приходится 84,2% от всей зарегистрированной в России автотехники. В числовом выражении это составляет 44,6 млн единиц. На долю сегмента легкой коммерческой техники (LCV) приходится порядка 7,9% всего парка — около 4,2 млн автомобилей.

Что касается грузовых автомобилей, то в РФ их зарегистрировано порядка 3,8 млн единиц, а их доля в парке составляет 7,1%.

Автобусов в России зарегистрировано 0,4 млн единиц. Это почти 1% российского автопарка.

Ранее стало известно, что легковые автомобили в России за пять лет подорожали на 40%.

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