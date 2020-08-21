Нью-Дели, , 14:15 — REGNUM Индийское подразделение Toyota сообщает, что начнет принимать заказы на новый кроссовер Urban Cruiser с 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Построен Urban Cruiser на основе модели Suzuki Brezza. От этого авто паркетник отличается модернизированной передней частью, переработанной кормой, иным оформлением салона и перечнем опций. На официальном тизере можно заметить габаритную решётку радиатора и нишу с противотуманными фарами. Новый кроссовер приводится в движение 105-сильным бензиновым двигателем рабочим объёмом 1,5 л, который сочетается с 5-скоростной «механикой» или 4-скоростным «автоматом».

Кроме того, у машины есть 48-вольтовый стартер-генератор. По предварительным данным, минимальная стоимость автомобиля составляет 800 тыс. рупий (около 783 тыс. рублей).

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