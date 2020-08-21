Лениногорск, Татария, , 13:49 — REGNUM Нефтегазодобывающее управление «Лениногорскнефть» является кузницей кадров и полигоном для апробации новых идей и научных разработок, имеющих значение не только в масштабах республики, но и отечественной нефтяной промышленности. Об этом заявил 21 августа глава Татарии Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию НГДУ «Лениногорскнефть» и 65-летию города Лениногорск.

«Татарстан сегодня — один из основных нефтедобывающих и промышленно развитых регионов страны. В этом большая заслуга работников НГДУ «Лениногорскнефть», — сказал Минниханов, что предприятие ежегодно добывает более 3 млн тонн нефти.

В коллективе управления начинали свою трудовую биографию выдающиеся руководители отрасли, в числе которых — министр нефтяной промышленности СССР Николай Мальцев, заместители министра нефтяной и газовой промышленности СССР Рафхат Мингареев и Аклим Мухаметзянов, здесь воспитаны 13 Героев Социалистического Труда и три Героя Советского Союза.

Говоря о праздновании 100-летия Татарии, Минниханов подчеркнул, что «за вековую историю республика вместе со всей страной прошла непростой путь своего развития» и закрепила «за собой статус одного из ведущих регионов страны по качеству жизни, развитию экономики, инвестиционной привлекательности и инновациям».