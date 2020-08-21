Москва, , 13:41 — REGNUM В июле в Москве зарегистрировали 5585 индивидуальных предпринимателей, сообщил 21 августа вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, данный показатель в 3,3 раза больше результата апреля 2020 года. Ефимов отметил, что московская агломерация является крупнейшим в Европе потребительским рынком, и в городе созданы необходимые условия для работы ИП.

«Положительная динамика по регистрации индивидуальных предприниматлеей в столице начала восстанавливаться в июне-июле после снятия временных ограничений, вместе с ростом потребительского спроса», — пояснил вице-мэр.

Всего на 1 августа в Москве зарегистрировано более 360 тыс. ИП.