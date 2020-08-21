Саратов, , 13:53 — REGNUM В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Саратовскую область поступили семь новых мобильных медицинских комплексов. Об этом информирует пресс-служба губернатора области.

Поликлиники на колесах получили Дергачевская, Калининская, Петровская, Пугачевская, Ртищевская, Саратовская, Марксовская районные больницы.

Полноценные диагностические комплексы оснащены необходимой аппаратурой для прохождения диспансеризации и ранней диагностики заболеваний. В мобильный комплекс на базе грузового автомобиля «ГАЗ» входят клинико-диагностическая лаборатория, кабинет акушера-гинеколога и кабинет для профмедосмотра.

В Саратовской области таких комплексов уже 31. В 2019 году диагностикой охватили более 100 тыс. жителей, сейчас обследоваться смогут как минимум на треть больше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, медицинские учреждения Саратовской области получат из федерального бюджета дополнительное финансирование. Для саратовских больниц направят более 362 млн рублей. Эти средства позволят компенсировать расходы медучреждений из-за коронавируса.

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