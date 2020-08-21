Калуга, , 13:52 — REGNUM За шесть месяцев 2020 года оборот розничной торговли Калужской области составил 119 млрд 669 млн рублей. В товарной массе оборот уменьшился по сравнению с январем-июлем 2019 года на 3,3%. Об этом 21 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

В магазине Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Оборот розничной торговли продуктами питания составил 63 млрд 162 млн рублей, что в товарной массе на 2,9% больше, чем в январе-июле 2019 года, а непродовольственными товарами — 56 млрд 508 млн рублей, или на 9,4% меньше. На розничных рынках и ярмарках за полугодие реализовано товаров на сумму 4 млрд 46 млн рублей, что на 17% меньше, чем за шесть месяцев 2019 года.

Организациями общественного питания в январе-июле 2020 года реализовано продукции на 4 млрд 946 млн рублей (в сопоставимых ценах — на 19,6%) меньше, чем за аналогичное время 2019 года.

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