Москва, , 13:37 — REGNUM Получить субсидию на отдых в России по программе Федерального агентства по туризму (Ростуризма), которая начала действовать сегодня, 21 августа, оказалось непростой задачей. Напомним, месяцем ранее, 22 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил, что подписал распоряжение о дополнительной поддержке внутреннего туризма, в рамках которого Ростуризму выделяется 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эти средства направлены на выплату кешбэка туристам, отправившимся в путешествие по России.

«Если путевка стоит от 25 тысяч рублей до 50 тысяч — вернется пять, если больше 50 — компенсируют 10, а если больше 75, то возврат составит 15 тысяч рублей», — пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, «для многих людей это будет триггером, чтобы решить поехать на российские курорты». Представители турагентств назвали выплату субсидий отличной мерой стимулирования внутреннего туризма, особенно в бюджетном сегменте рынка.

«Я давно мечтала съездить на Байкал, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Москвы. — И, когда стало известно о кешбэке, решила, что это отличная возможность осуществить свою мечту. Но, оказалось, все не так просто. Сначала не было известно, попадут ли регионы по берегам самого глубокого озера планеты в число субъектов федерации, за покупку путевки в которые можно будет получить возврат. Затем неоднократно отодвигался срок начала действия программы — с начала августа он переехал на его последнюю неделю. В результате время действия программы субсидирования внутреннего туризма, о которой столько говорили, сократилось до одной недели в самом конце лета, когда многие желающие уже съездили в отпуска. Также до начала действия программы не был обнародован список туристических агентств, которые примут участие в программе, хотя разместить список Ростуризм обещал заранее. Я до последнего дня не знала, включено ли турагентство, путевку в котором я приглядела, в список участников программы субсидирования».

Как рассказала собеседница ИА REGNUM, специально для участия в программе ей пришлось оформить банковскую карту «Мир», потому что, согласно условиям, только за оплаченные картой «Мир» туристические путевки будут возвращены деньги, и зарегистрироваться в специальной программе лояльности, что тоже было обязательным условием.

«Я внимательно изучила все условия программы, которые небольшими порциями выкладывались на специальном сайте мирпутешествий. рф, постоянно в ожидании начала действия программы следила, не раскупили ли путевки. Наконец, сегодня, в день начала действия программы, я зашла на ее сайт и не обнаружила в списке туристических агентств-участников ту компанию, с которой я планировала поехать в отпуск. Представленные в списке на сайте мирпутешествий. рф агентства предлагали туры на Байкал по ценам значительно выше, чем я планировала потратить, и кешбэк бы тут не помог. Я дозвонилась до своего агентства, где мне, после долгих выяснений, подтвердили, что оно тоже участвует в программе, и со спокойной душой я оплатила путевку. Однако сотрудница турагентства, перезвонившая мне после оплаты путевки онлайн, сообщила печальную весть — за мою путевку кешбэк не вернется, так как она включает перелет чартерным авиарейсом. По ее словам, на путевки с чартерными авиарейсами программа субсидирования внутреннего туризма не распространяется, это решение Федерального агентства по туризму. Ни малейшего упоминания о чартерных перелетах в условиях программы субсидирования я и не обнаружила, однако делать нечего — путевка оплачена, полетим без кешбэка».