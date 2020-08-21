Омск, , 13:27 — REGNUM В Омской области может подорожать картофель. Местные аграрии прогнозируют дефицит этого овоща.

Неурожай случился из-за аномальной жары, стоявшей в Омской области практически всё лето, передаёт «12 канал».

Эксперты подчёркивают, что запас картофеля в регионе имеется, однако завозить его из других регионов России всё же придётся. Поэтому цены на картофель могут вырасти.

Между тем, как ранее сообщили в мэрии Омска, с 11 по 18 августа в городе плодовоовощная продукция подешевела до 6%. В том числе в указанный период снизились цены на картофель.

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