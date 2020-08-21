Москва, , 13:35 — REGNUM Рост стоимости однокомнатных квартир и студий является негативной для рынка жилья России тенденцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Это проблема, которую нужно решать. При ней рынок будет оставаться в состоянии такой странной стагнации. Покупать люди должны не только самые тесные и самые маленькие квартирки, но и что-то другое», — сказал Колташов.

По его словам, в последние годы и так было продано очень много однокомнатных квартир и квартир-студий.

«И было бы хорошо, чтобы люди, которые их приобрели, уже двинулись к двухкомнатным, трехкомнатным квартирам, тогда как квартиры малой площади продавались бы более активно на вторичном рынке, и строить их специально много было бы не нужно. Вот это идеальная, на мой взгляд, ситуация на рынке жилья, к которой нужно стремиться», — заявил Колташов.

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