Москва, , 13:12 — REGNUM В июле 2020 года самым продаваемым новым минивэном в России стала модель Lada Largus. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Lada Largus в РФ купили 3983 автолюбителя, в то время как в прошлом году продажи этого авто составили 4465 единиц. Таким образом, за год продажи Largus снизились почти на 11%.

На втором месте с большим отрывом расположился минивэн Toyota Alphard. Их в отчётный месяц приобрели 95 покупателей. Здесь наблюдается рост продаж на 150%. Тройку лидеров рейтинга популярных минивэнов замыкает Fiat Doblo (53 ед.; +112%).

Также в июле российские автолюбители купили 27 автомобилей Mercedes-Benz B-Класса (+3,8%) и 19 экземпляров Peugeot 5008 (+26,7%).

Напомним, всего в прошлом месяце российские автодилеры продали 4222 новых минивэна — на 8,6% меньше, чем год назад. С января по июль текущего года было реализовано 20 323 минивэна, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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