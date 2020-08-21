Москва, , 13:04 — REGNUM На рынке жилья в России, вероятно, и дальше будут пользоваться наиболее высоким спросом только самые маленькие, некомфортные и дешёвые квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, ожидать следует того, что дома, многокомнатные квартиры, даже двухкомнатные квартиры будут продаваться плохо. Тогда как тесное жилье, однокомнатные квартиры и даже квартиры-студии — активно.

«Причина тому очень проста — у людей нет денег. Они заинтересованы в покупке жилья, но вынуждены покупать самое дешёвое жилье. И эта ситуация, когда спрос откатился от этих зон двух-трёх комнатных квартир и сконцентрировался здесь, это не очень хорошо. Чтобы строить эти маленькие квартиры, не нужно больше материалов, это более экономичные проекты для застройщиков. Застройщики строят то, что продаётся», — заявил Колташов.

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