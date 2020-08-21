Минск, , 13:00 — REGNUM В Минске 21 августа ситуация спокойная, однако у пунктов обмена валюты наблюдается ажиотаж — люди активно скупают доллары.

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«Белорусский рубль проседает, что будет дальше, никто не знает», — сообщают, как передает ТАСС, жители Минска возле обменников.

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов 9 августа в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста оппозиции, переросшие в массовые столкновения с силами правопорядка. Запад в целом не признал итоги выборов.

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