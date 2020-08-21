Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Дилеры американской компании Chevy получили первые экземпляры спортивной модели Corvette в кузове кабриолет. Об этом стало известно из материала журналистов, которые сфотографировали новинку в США на территории дилерского центра, сообщает Car.ru.

Старт производства нового автомобиля стартовал в начале августа нынешнего года. Модель оснащена гидравлическим приводом крыши. Для работы системы открытия верха авто установлены шесть моторов. При этом активация этих элементов может производиться на скорости до 50 км/ч.

В качестве силового агрегата автомобиль имеет 495-сильную V-образную «восьмёрку» рабочим объёмом 6,2 литра.

Кабриолет стоит на 7 500 долларов (около 550 тыс. рублей) дороже версии модели в кузове купе.

Ранее стало известно, что тюнинг-ателье Duramax Specialties из США создало дизельную версию полноразмерного внедорожника Chevrolet Suburban/GMC Yukon XL.

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