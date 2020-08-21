Москва, , 12:34 — REGNUM В июле 2020 года в России по выручке с продаж среди новых автомобилей С-класса лидирует Lada Vesta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В отчетный период было реализовано 10 516 Lada Vesta на сумму 7,7 млрд рублей, что в два раза больше оборота с продаж 2419 моделей Skoda Octavia (3,7 млрд рублей,). Таким образом, в рейтинге доходности С-сегмента Octavia занимает второе место. Тройку лидеров списка замыкает «кореец» — Kia Cerato. Его приобрели 1523 покупателя на сумму 1,8 млрд рублей.

Четвертое и пятое места в С-сегменте заняли соответственно автомобили Kia Ceed (1216 ед.; 1,45 млрд рублей) и Mercedes-Benz CLA-Класса (253 ед.; 819 млн рублей).

В общей сложности оборот на авторынке в сегменте С-класса в РФ вырос с июня по июль нынешнего года с 11,8 до 17,2 млрд рублей.

Напомним, в прошлом месяце самым продаваемым в России новым авто D-класса стала Kia Optima. Её за месяц купили 1630 российских автолюбителей. Что на 31% больше, чем год назад.

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