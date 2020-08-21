Москва, , 12:32 — REGNUM Возможности России делать заимствования на внешних финансовых рынках сильно ограничены, в том числе из-за санкций, и потому приходится переориентироваться на внутренний долговой рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявил руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Так он прокомментировал информацию о том, что объем привлечения внутренних госзаимствований в 2020 году может достичь 4,1 трлн рублей.

«Очевидно, что в условиях кризиса, когда доходы бюджета сокращаются, а расходы из-за введения антикризисных мер нужно увеличивать, возникает дефицит бюджета. Для его покрытия существует не так много источников финансирования. Первый — это использование накопленных резервов, остатков на счетах. На федеральном уровне таким инструментом выступает Фонд национального благосостояния, и он в текущем году относительно большой. Такие фонды и создаются для накопления средств бюджета в тучные годы и расходования в тяжелые. Второй инструмент погашения дефицита бюджета — это проведения приватизации. Однако в настоящее время больших резервов для получения финансовых ресурсов путем продажи государственной собственности немного», — сказал Климанов.

Поэтому, как пояснил экономист, в качестве решения антикризисных задач бюджета и предполагается наращивание государственного долга.

«При этом у России к началу кризиса 2020 года объем государственного долга был крайне низким по сравнению с другими странами, — подчеркнул он. — Так, если в США, Японии, странах Западной Европы отношение к госдолга к валовому внутреннему продукту составляет 100 и даже более процентов, то в нашей стране этот показатель был ниже 15%. Поэтому резервы его наращивания существуют. Привлекаемые средства будут направлены в бюджет и послужат увеличению устойчивости экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин жестко раскритиковал планы властей РФ нарастить объем заимствований.