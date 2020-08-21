Москва, , 12:27 — REGNUM Рост на 13,2% стоимости однокомнатных квартир и студий в России вызывает ряд опасений относительно экономической ситуации и будущего рынка жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Данное повышение цен на 13,2% на квартиры до 32 квадратных метров является сигналом чрезвычайно тревожным. Сигналом, который сообщает нам, что экономическое оживление, признаки которого мы наблюдаем сейчас под конец лета и будем наблюдать в начале осени, нуждается в очень больших стимулах», — сказал Колташов.

По его словам, и рынку жилья, и экономике в целом необходимо, чтобы люди покупали более комфортное жилье большей площади.

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