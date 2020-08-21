Москва, , 12:18 — REGNUM Выражают желание привязать зарплату к курсу валют 47% работающих граждан России. Против зарплаты по курсам доллара и евро 39%, говорится в исследовании рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Больше всего хотят прикрепить заработок к курсам валют мужчины, чем женщины (46% против 26%), работники моложе 24 лет (44%) и старше 45 лет (45%).

Также оклад, соответствующий курсам валют, предпочтут работники с зарплатой до 30 тыс. руб. (27%) и выше 80 тыс. руб. (47%). У 13% опрошенных зарплата уже привязана к валютам.

Опрос проведен 14—18 августа 2020 года в 343 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, существующий уровень заработной платы не устраивает 74% работающих жителей России.

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