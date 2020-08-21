Нижний Новгород, , 12:17 — REGNUM Господдержку на 38 млн рублей получили нижегородские инновационные проекты по различным программам Фонда содействия инновациям с начала этого года, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Грантовую поддержку фонда получат 6 нижегородских проектов. Среди них четыре стартапа по программе «Старт» — в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика». Каждый из них получит по 3 млн рублей.

Среди разработок — реабилитационный нейротренажерный комплекс интерфейса «мозг-компьютер», интегрированный с экзоскелетом кисти, мобильный флуоресцентный визуализатор ICG и т.д.

15 млн рублей получит фонд проект резидента технопарка «Анкудиновка» из компании ООО «Радио Лаб НН». Нижегородская область входит в ТОП-5 в России по уровню финансирования Фондом содействия инновациям стартапов в сфере цифровых технологий.