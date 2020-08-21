Ярославль, , 12:13 — REGNUM В Ярославле база муниципального предприятия «Городское спецавтохозяйство» может перейти в ведение АО «Центр», также подконтрольного городским властям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.

База «Городского спецавтохозяйства»

АО «Центр» предоставляло займ «Спецавтохозяйству» в размере 30 млн рублей. Эти деньги были необходимы предприятию для выкупа базы и техники у своего предшественника — обанкротившегося «Спецавтохозяйства по уборке города». При этом база предприятия на Московском проспекте стала залогом в обеспечение займа.

Сегодня «Городское спецавтохозяйство» осталось без муниципального контракта на содержание городских улиц. Чтобы избежать конкурсных процедур, мэрия отдала эти работу МБУ «Горзеленхозстрой» в виде муниципального задания. Спецавтохозяйство сдает «Горзеленхозстрою» в аренду базу и технику. Но фактически потребности в отдельном предприятии у городских властей уже нет. Так или иначе, это вопрос в мэрии придется решать в ближайшее время.

По словам источника ИА REGNUM, директор «Городского спецавтохозяйства» Андрей Егоров в ближайшее время покинет свой пост. В мэрии города корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что заявления об увольнении на данный момент нет.

База «Городского спецавтохозяйства» может перейти к «Центру» если предприятие перестанет выплачивать займ. В условиях отсутствия стабильного источника доходов такая перспектива весьма вероятна.

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