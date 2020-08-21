Москва, , 12:14 — REGNUM Рост на 13,2% стоимости однокомнатных квартир и студий не говорит о положительных изменениях на рынке жилья в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его мнению, на рынке недвижимости в целом ситуация остается кризисной. Повышение цен на самые дешевые, самые маленькие и тесные, наименее пригодные для жизни квартиры говорит о том, что домохозяйствам не хватает и доходов, и собственных средств.

«Несмотря на облегчение кредитования, стимулирование продаж, спрос всё равно сконцентрирован в самом низком сегменте. Желательно, чтобы он распределился, и люди покупали больше двухкомнатных квартир, трёхкомнатных квартир. Это условие развертывания больших объёмов строительства в России», — сказал Колташов.

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