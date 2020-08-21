Москва, , 12:06 — REGNUM Правительство РФ хочет брать взаймы, чтобы кормить финансовых спекулянтов, которым оно служит за счет денег российских налогоплательщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию о том, что объем привлечения внутренних госзаимствований в 2020 году может достичь 4,1 трлн рублей.

«Наращивать заимствования при неиспользуемых резервах — это бред собачий. Это значит деньгами налогоплательщиков кормить спекулянтов. По официальным данным Минфина РФ, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета на 1 июля составляют 11,9 трлн рублей. Фонд национального благосостояния, который является частью этих денег, волшебным образом больше — 12,1 трлн рублей. То есть часть больше целого. Это исчерпывающим образом характеризует профессионализм и простую вменяемость нынешнего Минфина, — сказал Делягин. — Однако даже по их оценкам ликвидная часть ФНБ 8,1 трлн рублей. С какого перепуга они хотят брать взаймы? Все очень просто. Кто такой либерал? Либерал, это человек, который служит глобальному финансовому спекулятивному капиталу против своего народа».

Поэтому, как пояснил Делягин, Минфин РФ и правительство РФ берут взаймы не потому, что денег нет.

«Они берут взаймы, чтобы кормить финансовых спекулянтов, которым они служат за счет денег российских налогоплательщиков, — уверен Делягин. — У нас нет денег на больных детей, у нас нет денег на развитие экономики. У нас нет денег на строительство дорог, у нас нет денег на пенсионеров, но всегда найдутся деньги на то, чтобы отдать их финансовым спекулянтам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что России под силу справиться с любым экономическим кризисом, не прибегая к помощи извне.

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