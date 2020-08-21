Чита, , 12:00 — REGNUM На ремонт, строительство и реконструкцию дорог в Забайкальском крае в текущем, 2020 году, выделены значительные средства — 3,2 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. Проверить, как идёт их освоение первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер пообещал лично. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Говоря о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стоит отметить, что здесь выделенная сумма составила почти 1,6 миллиарда рублей. На следующей неделе лично проеду объектам, чтобы оценить качество выполненных работ», — заверил чиновник. Андрей Кефер добавил, что из средств, выделенных на реализацию национального проекта, более 1,3 миллиарда рублей направлено на ремонт автодорог, около 230 миллионов — на реконструкцию путепроводов и капитальный ремонт мостов в Карымском, Шелопугинском и Читинском районах края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабный ремонт дорог в Забайкальском крае начался в июне 2019 года. На эти цели из разных источников финансирования регион получил 6,5 миллиарда рублей, что позволило привести в нормативное состояние 150 километров дорог. Также было заявлено, что в 2020 году край дополнительно получит 223 миллиона рублей на восстановление дорожного хозяйства по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

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