Москва, , 11:59 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 707 автомобилей. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали 706 автомобилей Mercedes-Benz X-Class, которые были выпущены за период с января 2018 года по апрель 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать препятствие, которого на самом деле нет», — говорится в сообщении.

Подобная причина может вызвать автоматическое торможение транспортного средства. В некоторых условиях это может повлечь за собой дорожно-транспортное происшествие.

Отзыву также подлежит выпущенная в феврале текущего года одна машина Mercedes-Benz V-Class/VITO.

«Причиной отзыва транспортного средства являются не затянутые требуемым моментом затяжки два болтовых соединения, соединяющие основание каркаса сиденья слева с полом кузова. Не может исключаться ослабление болтового соединения из-за возникающих при движении динамических нагрузок. Вследствие этого не могут быть исключены негативные последствия в случае аварии», — сообщает Росстандарт.

Кроме того, под отзыв попали 417 машин BMW X6 (серия G06), X6M (серия F96), проданные в период с декабря 2019 года по март 2020 года. Неисправность этих моделей связана с задним спойлером.

Ранее стало известно об отзыве 1062 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.

Читайте также: Mercedes-Benz отзывает ещё более 330 автомобилей в России