Москва, , 11:53 — REGNUM В России нужно создавать нормальные профсоюзы, которые будут защищать трудящегося человека от произвола и беспредела, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова генерального директора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, который сказал, что даже если опустить процентную ставку по ипотеке до нуля, то 40% граждан все равно будут неспособны взять этот вид кредита.

«В Конституции РФ сказано не только, что Россия — это социальное государство, но и то, что РФ гарантирует гражданам право на жизнь. А право на жизнь — это гарантия прожиточного минимума. И если государство действительно будет гарантировать гражданам прожиточный минимум, то экономика закрутится просто в силу наличия спроса, и, соответственно, доля людей, которые смогут взять ипотеку, сильно вырастет, — сказал Делягин. — Нищих не станет, бедных станет меньше, и, соответственно, среднего класса станет чуть-чуть больше. Когда в стране очень велика доля бедных, то ипотека не решает жилищную проблему».

Как пояснил Делягин, ипотека — это способ поддержки строительного и банковского бизнеса.

«А решение жилищного вопроса — это другие технологии. Бедность такую, как у нас, быстро не искоренишь. Поэтому надо, с одной стороны, обеспечивать людям нормальную жизнь, платить за труд по-честному, создавать нормальные профсоюзы, которые будут защищать трудящегося человека от произвола и беспредела, ограничивать произвол монополий, — отметил Делягин. — А с другой, надо организовывать социальный наем, социальную аренду жилья по заведомо низким нерыночным ценам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что порядка 70% жителей России не могут брать ипотеку даже под нулевую ставку.

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