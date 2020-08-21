Лондон, , 11:56 — REGNUM Государственный долг Великобритании в июле текущего года впервые превысил размер в £2 трлн (свыше $2,6 трлн) в результате серьезного роста расходов правительства страны из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют обнародованные 21 августа данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

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Таким образом, госдолг Британии в прошлом месяце также превысил ВВП королевства.

Кроме этого, ввиду падения собираемости налогов из-за пандемии SARS-CoV-2 и вхождения экономики страны в рецессию впервые за 11 лет, а также из-за принятия ряда мер социальной поддержки и для поддержки бизнеса, бюджетный дефицит в июле составил £26,7 млрд ($35 млрд).

При этом объемом займов в первые четырем месяца финансового года, который начинается в апреле, стал составлять £150,5 млрд ($197,7 млрд).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Великобритании было выявлено свыше 322 тыс. заразившихся коронавирусом при свыше 41 тыс. летальных исходов от COVID-19.