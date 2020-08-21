Москва, , 11:48 — REGNUM После снятия карантинных мер российские банки начали более активно переманивать заемщиков у своих конкурентов. Исследование аналитиков компании Frank RG приводит 21 августа РБК.

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Уточняется, что количество банков, снизивших ставки при рефинансировании розничных кредитов, летом увеличилось в два раза. Главный повод для пересмотра — снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Так, если в мае 2020 года ставки по программам рефинансирования кредитов наличными снизили шесть банков, то в июне — 10, в июле — 14. По ипотеке снизили в мае — 12, в июне — 13, а в июле — 14 банков в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России в июле 2020 года зафиксировал существенный рост как корпоративного, так и розничного кредитования.

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